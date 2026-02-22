Reuters: Індія відкладає торговельні переговори зі США, після того як Верховний суд визнав незаконними мита Трампа

Новини

Індія цього тижня відклала візит своєї торговельної делегації до Вашингтону, після того як Верховний суд США визнав незаконними більшість мит президента Дональда Трампа. У відповідь Трамп оголосив про підвищення глобальних тарифів з 10% до 15%.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в Міністерстві торгівлі Індії.

За словами джерела, рішення перенести візит ухвалили після переговорів між представниками двох країн. Нову дату поки що не визначили. Основною причиною стала невизначеність щодо подальшої торговельної політики США після рішення Верховного суду.

Індійська делегація мала вирушити до Вашингтону в неділю, 22 лютого, щоб остаточно погодити тимчасову торговельну угоду. На початку лютого сторони домовилися про зниження штрафного мита з 25% до 18% на частину експорту, пов’язаного із закупівлею російської нафти.

Натомість Індія погодилася протягом п’яти років закупити американські товари на $500 мільярдів — зокрема енергоносії, літаки й комплектуючі, дорогоцінні метали й технологічну продукцію.

Опозиційна партія Індії закликала поставити угоду на паузу та переглянути її умови. Вона також розкритикувала прем’єр-міністра Нарендра Моді за те, що він зробив спільну заяву ще до рішення американського суду. Міністерство торгівлі Індії повідомило, що аналізує наслідки судового рішення та очікує подальших кроків США.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

У липні Трамп почав оголошувати нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос і Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.

А з 1 серпня Вашингтон запровадив мито 30% на імпорт з Євросоюзу та Мексики — одних з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів.