Британський уряд хоче виключити експринца Ендрю з черги на трон

Уряд Великої Британії розглядає можливість виключити Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з лінії королівського спадкоємства.

Про це пише BBC.

Міністр оборони Люк Поллард заявив BBC, що цей крок, який не дозволить Ендрю коли-небудь стати королем, є «правильним рішенням», незалежно від результатів поліцейського розслідування.

Зараз Ендрю восьмий у черзі на британський трон, хоча його позбавили титулів, зокрема й звання принца.

Щоб виключити його з правонаступників, необхідне схвалення парламенту. Це також мають погодити інші країни Співдружності, де король Чарльз III є головою держави, включно з Канадою, Австралією, Ямайкою та Новою Зеландією.

Кілька днів тому, 19 лютого, Ендрю затримали у 66-й день народження за підозрою у зловживанні службовим становищем. Поліція розглядала скаргу на те, що колишній принц передава конфіденційні матеріали засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну. Після 12-годинного допиту його відпустили.

Справа Джеффрі Епштейна і роль принца Ендрю

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

Одна з жертв Епштейна Вірджинія Джуффре стверджувала, що постраждала і від принца Ендрю. Вона заявляла, що в 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна у неї був секс із принцом, також вона стикалася із сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку і на приватному острові Епштейна в Карибському морі. Сам принц категорично заперечує звинувачення. У квітні 2025 року Джуффре скоїла самогубство.

Звинувачення проти Ендрю призвели до того, що в жовтні король позбавив його титулів і виселив з маєтку у Віндзорі.

30 січня Мінʼюст США опублікував нову серію документів у справі Епштейна. Серед них виявилися електронні листи, які свідчать, що брат британського короля Чарльза III підтримував регулярний контакт з Епштейном протягом щонайменше двох років після того, як того визнали винним у сексуальних злочинах проти дітей.

У документах також є фотографії, на яких видно, як Ендрю схиляється і торкається талії невідомої жінки, що лежить на підлозі. Також в електронних листах Джеффрі Епштейн запрошує Ендрю повечеряти з росіянкою. Фінансист називав її «розумною, красивою і надійною» і зазначав, що вона вже має контакт принца.