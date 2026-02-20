Зеленський анонсував новий обмін полоненими найближчим часом
- Ольга Березюк
Getty Images / «Бабель»
Україна очікує, що найближчим часом відбудеться новий обмін військовополоненими з Росією.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив за результатами доповіді переговорної групи.
«Знайшли конструктив, що найближчими днями визначаться з обміном: в якій кількості та коли він може бути», — зазначив він у коментарі журналістам.
На переговорах усі три сторони визнали: якщо буде закінчення війни та припинення вогню, то його моніторингом будуть займатися передусім американці. У питаннях територій, зокрема Донеччини, конструктиву поки що нема, додав президент.
Зеленський зазначив, що упродовж 10 днів відбудеться ще одна зустріч, найімовірніше — у Женеві.
- Україна, РФ да США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Спецпредставник президента США Стів Віткофф казав про «значний прогрес» за підсумками першого дня тристоронніх переговорів. Зеленський пізніше казав про прогрес у військовому напрямку, але не в політичному.
- Попередній раунд переговорів США, України і Росії відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на вищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.