Білоруського політвʼязня Статкевича відпустили з вʼязниці. Він переніс інсульт

Білоруського політвʼязня та колишнього кандидата в президенти Миколу Статкевича, якого повернули до вʼязниці після відмови залишати країну, відпустили додому.

Про це 19 лютого повідомила його дружина Марина Адамович, передає правозахисний центр «Вясна».

За словами дружини, Статкевич переніс інсульт і зараз має проблеми з мовленням.

Що передувало

11 вересня 2025 року самопроголошений президент Білорусі Олександр помилував Статкевича та ще 51 політвʼязня. Усіх їх мали вивезти до Литви.

Проте четверо зі звільнених політвʼязнів, серед яких був Статкевич, відмовлялися залишати Білорусь. Вони заявляли, що звільнення з вʼязниці з подальшим видворенням з країни — це депортація.

Статкевич відмовився від депортації і, як повідомляє «Белсат», дорогою до литовського кордону «практично вибив двері, вилетів з автобуса і побіг на територію Білорусі». За кілька годин його затримали в Білорусі та відвезли назад до колонії особливого режиму № 13 міста Глибоке у Вітебській області.

Саме там Статкевич провів останні 2 роки і 7 місяців в одиночній камері в режимі «інкомунікадо» — без будь-якого звʼязку із зовнішнім світом.

Перший термін увʼязнення Статкевич відбув у 2010—2015 роках через участь в акціях протесту після президентських виборів, на яких він був кандидатом. Вдруге його заарештували у травні 2020 року — ще до виборів і початку протестів. Статккевича засудили до 14 років увʼязнення в колонії особливого режиму за звинуваченням в організації масових заворушень.