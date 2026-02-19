Експрезидента Південної Кореї засудили до пожиттєвого увʼязнення за спробу ввести воєнний стан

Новини

Юн Сок Йоль / Facebook

У Південній Кореї суд відправив колишнього президента Юн Сок Йоля на довічне увʼязнення. Його визнали винним у керівництві повстанням, повʼязаним з оголошенням воєнного стану 3 грудня 2024 року.

Про це пише The Korea Times.

Суд дійшов висновку, що указ про воєнний стан і спроба заблокувати роботу парламенту відповідають юридичному визначенню повстання, але відмовився виносити смертний вирок, попри прохання спеціального прокурора.

Однак адвокати Юна стверджують, що він законно здійснював президентські повноваження, аби попередити громадськість про те, що він назвав національною кризою. У своїй заключній заяві експрезидент сказав, що мав на меті попередити та закликати громадян, а не спробувати повалити конституційний лад.

За південнокорейським законодавством, правопорушення, повʼязане з керівництвом повстанням, передбачає лише три можливі покарання: смертну кару, довічне увʼязнення з примусовими роботами або довічне увʼязнення без примусових робіт.

Раніше суд призначив Юн Сок Йолю пʼять років позбавлення волі за те, що він намагався перешкодити своєму затриманню.

Воєнний стан у Південній Кореї

У ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна до президента Демократична партія, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору. Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу.

15 січня 2025 року Юн Сок Йоля затримали. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Його звинувачують у заколоті, зловживанні владою та сприянні ворожій державі.

Конституційний суд Південної Кореї 4 квітня усунув Юн Сок Йоля з посади одностайним вердиктом.

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі заарештували 13 серпня за звинуваченням у причетності до схеми маніпуляцій з акціями, втручанні у вибори та хабарництві. Вона та експрезидент Юн Сок Йоль стали першим колишнім президентським подружжям, затриманим одночасно.

Корейський суд у цій справі також присудив 23 роки позбавлення волі колишньому прем’єр-міністру Хан Док Су. Суд дійшов висновку, що Хан запропонував тодішньому президентові Юн Сок Йолю скликати засідання уряду перед оголошенням воєнного стану.

За даними суду, ексглава уряду не висловив заперечень проти оголошення воєнного стану та закликав міністра внутрішніх справ припинити постачання електроенергії та води для опозиційних медіа.