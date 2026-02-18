Axios: Найближчими тижнями Трамп може віддати наказ про удари по Ірану

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп може віддати наказ розпочати удари по обʼєктах Ірану вже найближчими тижнями. Імовірність такого сценарію один з радників Трампа оцінює у 90%.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в адміністрації Білого дому.

За словами одного з радників Трампа, він «втрачає терпіння». Водночас радник наголосив, що підготовка США до ударів не є блефом, а будь-яка відмова від дій вимагатиме серйозних поступок з боку Ірану щодо його ядерної програми.

За словами двох ізраїльських чиновників, уряд їхньої країни теж очікує швидкого розгортання подій. Ізраїль, який підтримує жорсткий сценарій щодо Тегерану та зміну режиму, готується до можливого конфлікту найближчими днями.

Американські джерела уточнюють, що терміни можуть бути різними: одні очікують ударів через кілька тижнів, інші — раніше. Дипломатичних проривів поки що не видно, і все більше свідчень вказує на те, що військова операція майже неминуча.

На цьому тлі США активно посилюють свою військову присутність на Близькому Сході: лише за останню добу вони перекинули приблизно 50 винищувачів F-35, F-22 та F-16. У регіоні вже розгорнули дві авіаносні ударні групи, майже 12 бойових кораблів тощо.

Американські чиновники зазначають, що Іран має надати конкретні пропозиції щодо ядерної програми протягом двох тижнів, інакше Трамп може перейти до рішучих кроків.

У червні 2025 року Білий дім вже встановлював двотижневе «вікно» для прийняття рішення Трампом між переговорами та військовою операцією, а через три дні розпочали операцію «Опівнічний молот».

Тоді США завдали ударів по трьох іранських ядерних об’єктах у містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Метою операції, за словами Пентагону, було знизити загрозу ядерної програми для США та союзників.

Чому США хоче атакувати Іран

Напруження між Іраном та США посилилось через відсутність успіхів у переговорах про ядерну угоду. Через це Штати стягують на Близький Схід додаткове озброєння, а медіа з посиланням на джерела пишуть, що США розглядають варіанти атакувати Іран, щоб посилити тиск.

1 лютого Трамп заявив, що Іран веде «серйозні переговори» зі США про свою ядерну програму, і натякнув на «задовільну» угоду, яка дозволить уникнути військових дій. За словами Трампа, за результатами переговорів він вирішить, як вчинити з Іраном.

В Ірані 15 лютого заявили, що готові розглянути компроміси для досягнення ядерної угоди зі США, якщо американці готові обговорити скасування санкцій.