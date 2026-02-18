Залужний розповів про обшуки СБУ в його кабінеті у 2022 році, після яких він телефонував із попередженням Єрмаку. У СБУ відповіли (оновлено)

Новини

Валерій Залужний / Telegram

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що восени 2022 року «десятки» силовиків Служби безпеки України намагалися провести обшуки у його кабінеті.

Про це він розповів в інтервʼю Associated Press.

За словами Залужного, це сталося після того, як він вийшов з напруженої наради в штабі президента Володимира Зеленського та повернувся до свого кабінету в Києві.

За кілька годин туди прибули працівники СБУ, щоб провести обшук приміщення. На той момент там перебувало понад десяток британських офіцерів, каже Залужний.

Він стверджує, що українські агенти не сказали, що саме вони шукають, і що він не дозволив їм переглядати документи та компʼютери.

За словами Залужного, цей рейд був явною загрозою. У присутності силовиків він зателефонував тодішньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку і суворо попередив: «Я відбиватиму цю атаку, бо знаю, як воювати».

Потім Залужний зателефонував тодішньому голові СБУ Василю Малюку, щоб дізнатися, що відбувається. За словами ексголовкома, Малюк сказав, що нічого не знає про рейд, і пообіцяв розібратися в ситуації.

Пізніше Залужний дізнався, що СБУ за два дні до цього інциденту звернулася до районного суду Києва з проханням про ордер на обшук за тією ж адресою. Згідно з судовим документом, який отримало агентство AP, ішлося про намір обшукати стриптиз-клуб, яким нібито керує злочинна організація.

Однак стриптиз-клуб, згаданий у заяві, був закритий за цим місцем ще до повномасштабного вторгнення Росії. Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом і що СБУ навряд чи могла помилково визначити місцерозташування головного військового командного центру країни.

Оновлено о 14:25. У коментарі «Бабелю» пресслужба СБУ зазначила, що в той період за великою кількістю адрес проходили слідчі дії СБУ в межах боротьби з організованою злочинністю.

За однією з адрес, яка фігурувала у провадженні, тоді розташовувався один з законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного.

«По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена», — кажуть в СБУ.