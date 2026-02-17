Єврокомісія заявила, що Угорщина може імпортувати російську нафту через Хорватію — як виняток

Новини

Угорщина може імпортувати російську нафту нафтопроводом з Хорватії, куди її доставлятимуть морем. Попри обмеження в Європейському Союзі, ця ситуація є винятком — оскільки нафтогін «Дружба» вийшов з ладу через причини, незалежні від держави, яка не має виходу до моря, тобто Угорщини.

Про це на брифінгу повідомили речниці Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен і Шивонн МакГаррі.

Виключення є тимчасовим — поки подачу нафтогоном не відновлять або поки Європейський Союз не введе повну ззаборону на імпорт російської нафти. Угорщина має кожні три місяці звітувати перед Єврокомісією про кількість імпортованої нафти.

Речниця Ітконен наголосила, що нафтопровід «Дружба» вийшов з ладу через російські атаки. І що ані Угорщина, ані Словаччина не перебувають в стані енергетичної кризи — їхніх запасів вистачить щонайменше на три місяці. Вона додала, що ЄС перебуває в контакті з Україною щодо термінів ремонту нафтопроводу «Дружба».

Що передувало

15 лютого голова МЗС Угорщини Петер Сіярто і міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова надіслали Хорватії спільного листа з проханням дозволити транспортувати російську нафту через хорватські порти. Вони заявили, що «безпека енергопостачання країни ніколи не повинна бути ідеологічним питанням».

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр відповів, що купівля російської нафти допомогає фінансувати війну та напади на український народ. Він додав, що Хорватія не дозволить поставити під загрозу постачання палива до Центральної Європи, а вирішити цю проблему країна допоможе в межах законодавства ЄС та правил OFAC.