Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості, зменшили заставу на 100 млн грн

«Бабель»

Київський апеляційний суд зменшив на 100 млн грн — з майже 120 млн грн до 20 млн грн — заставу для екссудді Олексія Тандира. Його звинувачують у смертельній ДТП, у якій загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко.

Про це повідомляє кореспондентка «Бабеля» з зали суду.

Сам Тандир просив суд відпустити його з СІЗО під особисті зобовʼязання. Його адвокати просили повністю скасувати запобіжний захід.

Адвокати Тандира посилалися на те, що ЄСПЛ визнав: тримання Тандира в суді вже 2,8 року порушує Конвенцію з прав людини.

Також адвокати казали, що ЄСПЛ визнав, що немає жодних доказів, що у разі виходу з СІЗО Тандир втече від суду, буде тиснути на свідків і спотворювати докази. Саме так прокурор аргументував необхідність тримати Тандира в СІЗО.

Представники загиблого Бондаренка нагадали, що Тандир і його адвокати затягують процес: зі 100 призначених засідань відбулося лише 50, бо адвокати не приходили, звільнялися і постійно подавали відводи судді.

Також на суді виступили свідки, які підтвердили, що після аварії від Тандира пахло алкоголем. На блокпості він казав, що не був за кермом, і на питання про те, чи знає, що від нього тхне алкоголем, відповів: «Я знаю».

Справа Тандира

26 травня 2023 року нині колишній голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до настання комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.

Після аварії Тандира затримали і відправили до СІЗО. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела, що він був пʼяний на момент ДТП.

«Бабель» дізнався, що у грудні 2023 року Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що були на його банківському рахунку. В арешті квартири й паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.

У серпні 2024 року Тандира звільнили з посади судді.