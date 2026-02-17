САП проситиме для ексміністра енергетики Галущенка арешт та заставу 425 млн грн

Новини

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України / Facebook

Спеціальна антикорупційна прокуратура проситиме для ексміністра енергетики Германа Галущенка арешт та заставу у розмірі 425 млн грн.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

До суду вже подали клопотання про обрання запобіжного заходу Галущенку, але час засідання ще не визначили.

Галущенка затримали під час перетину кордону 15 лютого. Вже 16 лютого йому оголосили підозру в межах корупційної справи «Мідас». Правоохоронці встановили, що через довірену людину Галущенка одна злочинна організація отримала понад $112 млн.

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) учасники злочинної організації, яку НАБУ і САП викрили у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, що мав залучити близько $100 млн «інвестицій». Серед «інвесторів» була і родина Галущенка.

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Щоб приховати участь самого Галущенка, на Маршаллових Островах створили дві компанії, бенефіціарами яких оформили його колишню дружину та чотирьох дітей. Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації почали переказувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

На рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галущенка, переказали понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та €2,4 млн родина отримала готівкою в Швейцарії.