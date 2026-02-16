Ексміністру енергетики Галущенку оголосили підозру у справі «Мідас»

Новини

Колишньому міністру енергетики оголосили підозру у межах корупційної справи «Мідас».

Про це повідомили НАБУ і САП.

Там не називають імені, але у цій справі фігурує колишній міністр Герман Галущенко, якого напередодні затримали під час перетину кордону.

Правоохоронці викрили ексміністра на відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) учасники злочинної організації, яку НАБУ і САП викрили у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, що мав залучити близько $100 млн «інвестицій». Серед «інвесторів» була і родина Галущенка.

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Щоб приховати участь самого Галущенка, на Маршаллових Островах створили дві компанії, бенефіціарами яких оформили його колишню дружину та чотирьох дітей.

Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали переказувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

Правоохоронці встановили, що через довірену особу Галущенка, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн — кошти легалізували, зокрема, через криптовалюту та «інвестування» у фонд.

На рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галущенка, переказали понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та €2,4 млн родина отримала готівкою в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.