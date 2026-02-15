Ексміністра енергетики Галущенка затримали, коли той намагався перетнути кордон

Новини

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України / Facebook

Колишнього міністра енергетики затримали у межах справи «Мідас» під час перетину державного кордону.

Про це повідомили в НАБУ.

Бюро не вказує його імені, але у цій справі фігурує колишній міністр Герман Галущенко. «Українська правда» з посиланням на джерела писала, що його зняли з потяга.

У НАБУ додали, що зараз тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду.