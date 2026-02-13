Сибіга: США готові ратифікувати в Конгресі гарантії безпеки для України

Новини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що отримав інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі.

Його заяву передає пресслужба МЗС.

За словами Сибіги, йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення — уперше в історії України. Водночас проєкт двосторонніх гарантій майже готовий, додав він.

«Другий ключовий елемент безпекової архітектури — військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива», — зазначив український міністр.

Він також додав, що метою України є виснаження російської економіки та військових спроможностей. Найкращим варіантом, за словами Сибіги, було б одночасне послаблення і економічної, і військової складової Росії.

Що відомо про гарантії безпеки для України

29 грудня президент Зеленський розповів, що США погодилися на сильні гарантії безпеки для України на 15 років. Україна запропонувала продовжити термін гарантій на 30—50 років, і президент США Дональд Трамп пообіцяв подумати. Зміст документа поки що невідомий.

Україна також хоче отримати гарантії безпеки від ЄС, передусім йдеться про членство в Євросоюзі. Президент України підписав із лідерами Франції та Великої Британії декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після війни.

8 січня Зеленський заявив, що угода зі США фактично готова до фіналізації на найвищому рівні з президентом США Дональдом Трампом.

Наприкінці січня Володимир Зеленський повідомив, що документ про гарантії безпеки зі США повністю готовий. Україна очікує від партнерів повідомлення, де і коли його можна буде підписати. Потім документ мають ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада.

Вже 12 лютого президент доручив МЗС і Міноборони невідкладно підготувати проєкти міжнародних договорів про гарантії безпеки для України.