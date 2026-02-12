У Білому домі заявили, що Меланія Трамп втретє допомогла повернути українських дітей додому

Новини

Getty Images / «Бабель»

Перша леді США Меланія Трамп посприяла ще одному воззʼєднанню російських та українських дітей з їхніми родинами.

Про це 12 лютого повідомили у Білому домі.

Там додали, що це вже третє повернення дітей за участі першої леді США. Скільки саме дітей вдалося повернути цього разу, не уточнюють.

«Я ціную те, що Росія та Україна віддані справі повернення дітей, які були переміщені через обставини, що супроводжують цей конфлікт. Хоча всі сторони співпрацюють, і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю Росію та Україну активізувати свої зусилля для гарантування безпечного повернення кожної дитини до її сімʼї та опікунів», — цитують у Білому домі першу леді США.

Україна поки офіційно не коментувала цю інформацію. А російська омбудсманка Марія Львова-Бєлова, на арешт якої видав ордер Міжнародний кримінальний суд за депортацію українських дітей, каже, що до України повернулися чотири хлопчики і одна дівчинка.

Загалом за сприяння Меланії Трамп до України повернулися вже 15 дітей, семеро — у грудні 2025 року. Перша леді США каже, що продовжує вести переговори про повернення дітей з обома країнами.