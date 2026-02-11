Bloomberg: Raiffeisen Bank очікував швидкої перемоги Путіна на початку повномасштабної війни

Новини

Австрійський Raiffeisen Bank на початку російського вторгнення в Україну розраховував на швидке завершення війни перемогою Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Керівники банку чекали, що банківський бізнес незабаром повернеться до «нормального» режиму роботи в складі РФ. Однак затягування війни змусило керівництво банку переглянути плани та почати турбуватися про можливу негативну реакцію громадськості та співробітників.

Гендиректор Raiffeisen Bank International Йоганн Штробль та його команда приділили значну увагу згортанню російського бізнесу. За даними Bloomberg, у 2024 році Штробль особисто відвідував Москву для цього. Але угода потребувала погодження Австрії, Росії, США, ЄС та Путіна.

Проте завершувати можливу угоду доведеться вже іншому керівнику — Штробль покине посаду 1 липня 2026 року. Сам він зазначав, що російська «дочка» Raiffeisen не є повноцінним банком: майже не видає кредити, не проводить великих міжнародних транзакцій, дрібні перекази не приносять суттєвого прибутку, а за вкладами не нараховуються відсотки.

Активами банку цікавився угорський підприємець Іштван Тіборц, зять прем’єр-міністра Віктора Орбана, а також низка російських і західних бізнесменів. Кандидатуру Тіборца схвалили у Банку Росії та бізнес-середовищі, близькому до російського керівництва.

У грудні 2025 року Raiffeisen підтвердив, що продовжує шукати покупця для російських активів, а позиція групи щодо виходу з російського ринку залишається незмінною. За інформацією Reuters, США попередили банк, що можуть обмежити його доступ до фінансової системи, якщо він продовжить працювати з Росією.

Raiffeisen Bank у Росії

У березні 2023 року австрійська банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Там зобовʼязалися зменшити активність у Росії.

Raiffeisen Bank International у 2023 році сплатив до бюджету РФ €464 мільйони податку. Прибутки RBI у Росії зросли понад утричі — до €1,8 мільярда в період з 2021 по 2023 рік, що становить половину загального прибутку австрійської групи.

У лютому 2025 року стало відомо, що російський підрозділ Raiffeisen отримав понад $620 тисяч комісійних за послуги від російської компанії «Уніхім», котра продає продукцію підприємству військово-промислового комплексу Росії.