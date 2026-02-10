Росіяни погрожують сімʼям українських полонених, аби ті реєстрували Starlink на себе

Новини

Getty Images / «Бабель»

Росіяни погрожують сімʼям українських полонених і примушують їх реєструвати термінали Starlink на себе. Потім цю техніку окупанти використовуватимуть у війні проти України

Про такі випадки повідомляє Коордштаб з питань поводження з військовополоненими.

Там попередили, що дуже легко визначити, на кого зареєстрований ворожий термінал. У разі, якщо росіяни використають його, щоб керувати дронами, передбачена кримінальна відповідальність.

Коордштаб закликає у випадку погроз окупантів без зволікань звернутися до них і правоохоронців.

Блокування Starlink росіянам

З понеділка, 2 лютого, в Україні стартувала верифікація терміналів Starlink. Рішення впроваджують разом зі SpaceX. Працюватимуть лише перевірені та зареєстровані пристрої — інші відключать. Наразі «білі списки» оновлюють раз на добу.

Рішення ухвалили через те, що росіяни використовують Starlink для керування дронами. Такі БпЛА складно збити, бо вони низько летять, стійкі до РЕБ і керуються в режимі реального часу.

Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов писав, що через блокування російських терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках зупинені штурми. Перебої в роботі Starlink підтвердила і низка російських «військкорів», писала «Медуза». У своїх постах вони наголошували, що альтернативи супутниковому інтернету від Starlink у лавах російської армії «просто не існує» і «багато чого, зокрема й бойове управління, було повʼязане з ним».