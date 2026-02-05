Другі тристоронні переговори в Абу-Дабі завершилися. Голова української делегації Умєров розповів про результати

Новини

UAE Ministry of Foreign Affairs / Х

Другі переговори за участі представників України, США та Росії в Абу-Дабі (ОАЕ) завершилися 5 лютого.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, обговорення мали «конструктивний характер» і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру.

Зокрема, делегаціям вдалося домовитися про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Умєров додав, що протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема «методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій».

Делегації домовилися поінформувати свої столиці про результати зустрічей і продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що перемовини можуть відбутися у США.

«Ми готові до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі. Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію», — додав Зеленський.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Перші тристоронні переговори в Абу-Дабі проходили 23—24 січня. Головною темою були можливі умови завершення війни.

За підсумками зустрічей сторони домовилися обговорити всі питання у своїх столицях і узгодити подальші кроки з лідерами.

Згодом сторони домовилися продовжити консультації в Абу-Дабі 4—5 лютого. Перед цим Politico з посиланням на джерела писало, що росіяни стали більш серйозно ставитися до перемовин про закінчення російсько-української війни. Джерела пов’язують ці зміни з оновленням складу української переговорної команди після звільнення Андрія Єрмака.

Перший день перемовин Рустем Умєров назвав «змістовним та продуктивним, з орієнтацією на конкретні кроки й практичні рішення».

Від США участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, Деніел Дрісколл і Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на «високому військовому рівні».

З українського боку у переговорах, крім Умєрова, взяли участь керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, начальник Генштабу Андрій Гнатов, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький та радник голови Офісу президента Олександр Бевз.