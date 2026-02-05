Керівника «Повернись живим» Тараса Чмута призначили в наглядову раду Агенції оборонних закупівель

Новини

FEDOROV / Telegram

Керівника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута призначили представником Міністерства оборони в наглядовій раді Агенції оборонних закупівель.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи.

Федроров обговорив зі Чмутом ключові завдання, які Міноборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та Наглядової ради: побудову гнучкої системи закупівель, зниження цін завдяки конкуренції і протидії корупції, контроль якості й своєчасного постачання та закупівлі від визначені потреби фронту.

Учора «Бабель» з посиланням на джерела в Міноборони писав, що Тарас Чмут повертається в АОЗ і замінить першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

Чмут уже представляв державу в Наглядовій раді АОЗ — з жовтня 2024 по січень 2025 року. Тоді його та іншого представника держави Юрія Джигаря відкликав міністр оборони Рустем Умєров — через конфлікт навколо керівниці АОЗ Марини Безрукової.