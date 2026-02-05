Міноборони: Російським військовим заблокували термінали Starlink, на багатьох ділянках зупинились штурми

Новини

Після початку верифікації терміналів Starlink в Україні обладнання, яким користуються російські військові на фронті, заблокували.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Він зазначив, що перша черга терміналів, які потрапили в «білий список», уже працює.

«Наразі «білі списки» оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює — варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу», — додав він.

Радник Федорова Сергій «Флеш» Бескрестнов раніше писав, що через блокування терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках зупинені штурми.

Він також додав, що в українських військових проблеми зі Starlink були в тих випадках, де оперативно не подалися на включення в «білий список».

Перебої в роботі Starlink підтвердили і низка російських воєнкорів, пише «Медуза». У своїх постах вони наголошували, що альтернативи супутниковому інтернету від Starlink в рядах російської армії «просто не існує» і «багато чого, в тому числі бойове управління, було повʼязане з ним».

Starlink на російських дронах

Останніми тижнями в Україні фіксували багато випадків використання росіянами дронів, які керувалися супутниковим звʼязком Starlink від компанії SpaceX. Росіяни били ними переважно по цивільних обʼєктах та житлових будинках.

Зокрема, радник міністра оборони Сергій («Флеш») Бескрестнов повідомляв, що «шахеди» з онлайн-керуванням атакували пасажирський потяг на Харківщині 27 січня.

Після цього Міноборони звернулося до SpaceX, аби вирішити проблему використання Starlink на російських безпілотниках. Через два дні радник міністра оборони Бескрестнов повідомив, що компанія вже запровадила тимчасові екстрені обмеження в роботі терміналів.

З 2 лютого в Україні запустили верифікацію Starlink. Військові роблять це через DELTA, цивільні мають зареєструвати свої термінали в ЦНАПі, а бізнес — на порталі «Дія».