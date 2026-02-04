Bloomberg: США підготували новий пакет санкцій проти Росії

Новини

США підготували додаткові санкції проти Росії, але поки немає жодних ознак їх впровадження.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на європейських чиновників.

Останні і єдині великі санкції адміністрація Дональда Трампа ввела в жовтні 2025 року — під них потрапили «Лукойл» і «Роснафта».

Тим часом Європа підготувала черговий пакет санкцій, приурочений до чотирирічної річниці повномасштабного вторгнення 2022 року. Вона також посилює заходи проти тіньового флоту Росії, але, на думку європейських чиновників, вони більше нагадують «повільне проколювання шин, ніж боротьбу з вогнем».

Санкції адміністрації Трампа проти США

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

У листопаді Болгарія заявила, що готує закон, який дозволить конфіскувати російський НПЗ «Лукойл Нафтохім Бургас» — найбільший нафтопереробний завод на Балканах, який забезпечує приблизно 80% палива Болгарії, а потім продати його новому власнику.

Водночас компанія «Лукойл» заявила, що її закордонні активи планує викупити швейцарська компанія Gunvor. Але Gunvor відмовилася від купівлі закордонних активів «Лукойлу» після того, як США пригрозили, що не дадуть компанії ліцензії на діяльність і прибуток.