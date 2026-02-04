Тарас Чмут повернеться в наглядову раду Агенції оборонних закупівель — джерела «Бабеля»

Новини

Скриншот з інтервʼю «Суспільному»

Керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут стане представником держави в наглядовій раді Агенції оборонних закупівель. Там він замінить першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в Міноборони.

Тарас Чмут був членом наглядової ради від держави з жовтня 2024 по січень 2025 року. В січні його і іншого представника держави Юрія Джигаря, через конфлікт навколо керівниці АОЗ Марини Безрукової, відкликав тодішній міністр оборони Рустем Умєров.

В березні 2025 року представниками держави в наглядовій раді стали заступник міністра Іван Гаврилюк і керівник Офісу міністра Станіслав Гайдер.

«Бабель» попросив прокоментувати цю інформацію в Міноборони і Тараса Чмута. На момент виходу публікації відповіді ми не отримали. Голова наглядової ради Станіслав Гайдер відповів, ще не володіє такою інформацією.