Тарас Чмут повернеться в наглядову раду Агенції оборонних закупівель — джерела «Бабеля»
- Автори:
- Ольга Березюк, Катерина Коберник
- Дата:
-
Скриншот з інтервʼю «Суспільному»
Керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут стане представником держави в наглядовій раді Агенції оборонних закупівель. Там він замінить першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в Міноборони.
Тарас Чмут був членом наглядової ради від держави з жовтня 2024 по січень 2025 року. В січні його і іншого представника держави Юрія Джигаря, через конфлікт навколо керівниці АОЗ Марини Безрукової, відкликав тодішній міністр оборони Рустем Умєров.
В березні 2025 року представниками держави в наглядовій раді стали заступник міністра Іван Гаврилюк і керівник Офісу міністра Станіслав Гайдер.
«Бабель» попросив прокоментувати цю інформацію в Міноборони і Тараса Чмута. На момент виходу публікації відповіді ми не отримали. Голова наглядової ради Станіслав Гайдер відповів, ще не володіє такою інформацією.
- Агенцію оборонних закупівель створили в липні 2022 року за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання. Її завдання — зробити закупівлі зброї для України прозорими й унеможливити корупцію.
- Із січня 2024 року агенцію очолювала Марина Безрукова і наглядова рада рекомендувала Міноборони продовжити її контракт. Однак міністерство вирішило контракт не продовжувати.
- 31 січня у Міноборони заявили, що з 1 лютого Агенцію з оборонних закупівель замість Марини Безрукової очолюватиме Арсен Жумаділов. У березні він офіційно став директором АОЗ.