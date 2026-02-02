Угорщина пішла в суд через заборону на імпорт російського газу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Угорщина оскаржує в суді рішення, яке забороняє країнам-членам ЄС імпортувати російський газ.

Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Петер Сіярто.

Позов подали до Суду Європейського Союзу. Сіярто каже, що позов ґрунтується на трьох аргументах:

Брюссель не мав права ухвалювати таке рішення, адже заборонити імпорт енергоносіїв можна лише в межах санкцій, а для цього потрібне одностайне рішення.

Європейський Союз не має повноважень ухвалювати такі рішення, оскільки Договір про функціонування ЄС чітко передбачає: кожна держава самостійно вирішує, які енергоносії купувати і в кого.

В Євросоюзі існує правило, відоме як принцип енергетичної солідарності. Воно фактично означає, що енергопостачання країн ЄС має бути гарантованим.

За словами міністра, для Угорщини «існують лише дорожчі та менш надійні рішення», а без російської нафти та природного газу не можна гарантувати ані безпеку енергопостачання країни, ані зниження комунальних тарифів.

На думку Сіярто, судовий процес може тривати до двох років.