Угорщина пішла в суд через заборону на імпорт російського газу

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Угорщина оскаржує в суді рішення, яке забороняє країнам-членам ЄС імпортувати російський газ.

Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Петер Сіярто.

Позов подали до Суду Європейського Союзу. Сіярто каже, що позов ґрунтується на трьох аргументах:

За словами міністра, для Угорщини «існують лише дорожчі та менш надійні рішення», а без російської нафти та природного газу не можна гарантувати ані безпеку енергопостачання країни, ані зниження комунальних тарифів.

На думку Сіярто, судовий процес може тривати до двох років.