Тисячі людей вийшли на вулиці Праги, щоб підтримати президента Чехії

У неділю тисячі людей зібралися на Староміській та Вацлавській площах у Празі, щоб висловити підтримку президентові Чехії Петру Павелу.

Про це повідомило чеське медіа Radio Prague.

За даними організаторів, у недільному мітингу взяли участь близько 90 тисяч людей. Наступні акції заплановані на 15 лютого в різних містах Чехії. Петицію на підтримку президента вже підписали 600 тисяч громадян.

Акції відбулися на тлі конфлікту між главою держави та міністром закордонних справ Петром Мацінкою через відмову президента призначити Філіпа Турека міністром навколишнього середовища.

Суперечка загострилася у вівторок, після позачергової пресконференції Павела. Президент заявив, що Мацінка передавав йому текстові повідомлення через свого радника Петра Коларжа, які він розцінює як спробу шантажу.

На тлі інциденту опозиційні партії ініціювали голосування про недовіру уряду Андрея Бабіша, яке має відбутися у вівторок. Паралельно громадянська ініціатива «Мільйон моментів за демократію» організувала мітинг на підтримку президента.

Міністр закордонних справ Петр Мацінка, виступаючи на чеському телебаченні, заявив, що поважає право опозиції на протести, але наголосив, що їхні прихильники мають також поважати результати виборів, які відбулися чотири місяці тому.

Що не так з новим урядом Чехії

У грудні президент Чехії офіційно призначив новим премʼєр-міністром мільярдера, лідера популістської партії ANO Андрея Бабіша. Він негативно ставиться до підтримки України та розглядає можливість приєднатися до «антиукраїнського альянсу», який намагається створити прем’єр Угорщини Віктор Орбан зі Словаччиною та Чехією.

Повідомляли, що лідер партії ANO вів переговори про створення уряду з відверто проросійськими силами — ультраправою «Свободою і прямою демократією» (SPD) та правопопулістською партією «Автомобілісти за себе».

ANO виступає за «негайне припинення війни» між Україною та Росією і вважає, що військова підтримка лише затягує конфлікт. У партії переконані, що без допомоги Заходу Київ швидше погодився б на «мир».

ANO також скептично ставиться до українських біженців — Андрей Бабіш неодноразово сумнівався, чи варто продовжувати їм тимчасовий захист і фінансову підтримку.