ГУР: На Донеччині виявили тіло найманця армії РФ із Кенії

Новини

Пресслужба ГУР Міноборони України

На Донеччині українські розвідники виявили тіло іноземного найманця, який воював у складі російських військ. Йдеться про Клінтона Ньяпару Могесу — громадянина Республіки Кенія 1997 року народження.

Про це Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони повідомило в телеграмі.

За даними ГУР, чоловік раніше проживав і працював у Катарі, потім підписав контракт зі Збройними силами РФ.

Після короткої підготовки його направили до одного зі штурмових підрозділів російської армії. Могеса загинув під час так званого м’ясного штурму на Донеччині. Російські військові не евакуювали його тіло, а родина загиблого не отримала жодних компенсацій чи офіційних пояснень з боку РФ.

Під час огляду вбитого найманця знайшли паспорти ще двох громадян Кенії, які, ймовірно, також були завербовані Росією для участі в бойових діях.

У ГУР МО України застерегли громадян інших країн від поїздок до РФ і будь-якої роботи на її території, оскільки це може завершитися примусовим відправленням на фронт без належної підготовки та шансів на виживання.

Найманці Росії в іноземних країнах

У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад півтори тисячі іноземців.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.

Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв у Курській області. У вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів.

У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

AP писало, що російські вербувальники заманюють громадян Бангладеш на нібито цивільні вакансії, а потім відправляють їх воювати проти України.