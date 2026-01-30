Верховний суд скасував рішення на користь ексзаступника директора НАБУ Углави у справі проти ЦПК і його керівника Шабуніна

Новини

Пресслужба НАБУ

Верховний суд став на бік Центру протидії корупції (ЦПК) у справі проти колишнього першого заступника директора НАБУ Гізо Углави щодо звинувачень у витоку службової інформації.

Про це повідомили в пресслужбі ЦПК.

Йдеться про справу, у якій Углава намагався звинуватити ЦПК та його очільника Віталія Шабуніна в розповсюдженні неправдивої інформації щодо нього, а саме про причетність Углави до зливів інформації з НАБУ.

Суд скасував попередні рішення судів, які стали на бік Углави, та відмовив у задоволенні його позовних вимог. Також Верховний суд постановив стягнути з Углави на користь ЦПК судові витрати на суму 8 548,40 грн.

ЦПК

Верховний суд дійшов висновку, що у висловлюваннях ЦПК не було звинувачень Углави у вчиненні конкретних кримінальних правопорушень.

Колегія суддів ухвалила, що суди нижчих інстанцій «зробили неправильний висновок про наявність підстав для задоволення позовних вимог про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації, оскільки оціночні судження не підлягають спростуванню».

Раніше ми поширили заяву Углави про те, що Верховний суд нібито став на його бік у справі. Насправді у своєму дописі Углава описав мотивувальну частину рішення, а не резолютивну.