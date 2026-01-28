Politico: Тимчасовий керівник кіберслужби США завантажив службові документи у ChatGPT

Новини

Виконувач обов’язків директора Агентства з кібербезпеки та інфраструктури США (CISA) Мадху Готтумуккала минулого літа завантажив у публічну версію ChatGPT документи, позначені як «тільки для службового використання».

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Документи не були засекреченими, але містили секретні дані щодо контрактів CISA. Попри це, їх публічне завантаження у ChatGPT уможливило потенційне використання цих матеріалів іншими користувачами сервісу OpenAI, який налічує понад 700 мільйонів активних користувачів.

Кіберсистеми агентства зафіксували завантаження у серпні 2025 року і відразу активували кілька попереджень безпеки. Після цього старші посадовці розпочали внутрішнє розслідування, щоб визначити можливу шкоду для безпеки урядових мереж.

Особливу увагу до інциденту привернуло те, що Готтумуккала невдовзі після призначення сам просив спеціальний дозвіл на використання ChatGPT. На той момент доступ до сервісу для більшості співробітників був заблокований через ризики витоку інформації.

У CISA заявили, що використання ChatGPT відбувалося в межах тимчасового дозволу та було обмеженим у часі. В агентстві також наголосили, що й надалі блокують доступ до публічних ШІ-сервісів, якщо для цього немає окремого дозволу.

Готтумуккала наразі є найвищим політичним посадовцем CISA, агентства, яке відповідає за захист федеральних мереж від складних кібератак, у тому числі від державних хакерів Росії та Китаю.

Витік інформації в США

Це не перший випадок, коли американські посадовці піддають небезпеці конфіденційність. У березні 2025 року головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, та номер помилково потрапив до чужого списку. Трамп думав над звільненням Волтца за витік даних із чату Signal, але не захотів ощасливити своїх критиків.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.