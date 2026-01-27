Лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко заочно засудили в Росії

Новини

Facebook / Юлія Тимошенко

Генеральна прокуратура Росії заявила про заочний арешт колишньої лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Про це стало відомо з російських медіа.

Тимошенко фігурує у справі про так звані військові фейки. За версією російського слідства, вона опублікувала в одній із соціальних мереж «свідомо неправдиві відомості» про причетність російських військових до вбивств мирних жителів у Бучі та Ірпені.

У прокуратурі РФ заявляють, що ці дії були скоєні з мотивів політичної та ідеологічної ненависті. У липні 2024 року російська влада вже оголосила Юлію Тимошенко в міжнародний розшук.

Також у РФ заявляють, що їхні військовослужбовці нібито не застосовують заборонені методи ведення бойових дій і не вчиняють злочинів проти цивільного населення. Фото- й відеоматеріали про вбивства мирних мешканців, які поширюють українські медіа, у відомстві назвали «провокаціями».