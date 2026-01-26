Ізраїль повернув тіло останнього заручника, захопленого ХАМАС під час теракту 7 жовтня 2023 року

Новини

Після обшуків на кладовищі у східній частині міста Газа Армія оборони Ізраїлю знайшла тіло старшого сержанта Рана Гвілі — останнього заручника, захопленого бойовиками ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Про це пише Times of Israel.

Гвілі загинув, захищаючи кібуц на півдні Ізраїлю під час нападу бойовиків ХАМАС. Його тіло викрали разом із 251 живим заручником.

Повернення усіх заручників — живих і мертвих — було однією з умов для переходу до другого етапу мирного плану президента США Дональда Трампа в секторі Гази.

Що передувало

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року. Наприкінці травня 2025 року США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази, що включав звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських вʼязнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.

8 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу його мирного плану. Наступного дня Ізраїль схвалив перший етап мирної угоди з ХАМАС про звільнення заручників.