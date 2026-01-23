Bloomberg: США хочуть змінити оборонну угоду з Данією, щоб зняти обмеження на військову присутність у Гренландії

Новини

США планують переглянути оборонну угоду з Данією, щоб отримати повний контроль над своєю військовою присутністю у Гренландії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Угода 1951 року, змінена у 2004 році, передбачає, що США повинні консультуватися з Данією та Гренландією і повідомляти їх про будь-які великі зміни у військових операціях або структурах.

За даними Bloomberg, американські переговорники хочуть прибрати ці обмеження. Це дозволить США розміщувати війська та обладнання без необхідності погоджувати це. Деталі угоди ще обговорюють.

Президент Дональд Трамп раніше на Всесвітньому економічному форумі в Давосі говорив про «основи майбутньої угоди» щодо Гренландії, але не розкрив деталей. В інтерв’ю Fox Business він додав, що США матимуть «всі військові можливості, які захочуть», і зможуть розміщувати «усе необхідне без обмежень і без часових рамок».

Нинішня угода змінила військову присутність США після закінчення Холодної війни. Раніше у Гренландії було 17 американських баз, зараз лишилася одна, де перебувають близько 150 військових і понад 300 контрактників. Багато з них є громадянами Данії або Гренландії.

Не зрозуміло, чи погодяться Данія та Гренландія на нові умови. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що обидві сторони відкриті до «подальшого розширення» оборонного договору, але деталей поки не розкривають.

Переговори США і Данії стають ключовими у контексті посилення військової присутності в Арктиці. Гренландія має стратегічне розташування для контролю арктичних морських шляхів ісу путникових комунікацій.

Якщо угода буде підписана, США зможуть постійно збільшувати свою присутність у регіоні, змінювати розташування техніки та військ без додаткових погоджень і діяти швидше в разі кризових ситуацій.