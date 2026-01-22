У Давосі утворили «Раду миру» Дональда Трампа

Новини

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі 20 держав підписали статут «Ради миру» під керівництвом президента США Дональда Трампа. Вона стала новою міжнародною організацією.

Церемонію транслювали на ютуб-каналі Білого дому.

Окрім США, статут організації підписали лідери і представники: Азербайджану, Албанії, Аргентини, Бахрейну, Вірменії, Індонезії, Йорданії, Казахстану, Катару, Косова, Монголії, Марокко, ОАЕ, Пакистану, Парагваю, Саудівської Аравії, Туреччини, Угорщини та Узбекистану.

Кожного з них Трамп назвав своїм другом.

Президент Володимир Зеленський 20 січня розповів журналістам, що теж отримав запрошення до «Ради миру» — його опрацьовують українські дипломати. Наразі Зеленському складно уявити, як Україна може бути в тій чи іншій Раді, куди також запрошені Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

FT з посиланням на два джерела писало, що перш ніж прийняти запрошення, Зеленський хоче краще зрозуміти, як функціонуватиме Рада, чи має Трамп намір зробити так, щоб вона діяла незалежно, і чи не замінить ця Рада ту, про яку йдеться у проєкті мирного плану щодо російсько-української війни.

«Рада миру» Дональда Трампа: що відомо

30 вересня 2025 року у Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів, який передбачає завершення війни у секторі Гази. Він передбачає, зокрема, створення «Ради миру» на чолі з президентом США та колишнім премʼєр-міністром Британії Тоні Блером, амністію для ХАМАС і статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів» для Гази.

19 січня повідомлялося, що Трамп запросив Путіна до «Ради миру». У Кремлі заявили, що вивчають отриману пропозицію. Того ж дня Трамп запросив і Лукашенка. Президент України Володимир Зеленський також отримав запрошення від Дональда Трампа долучитися до «Ради миру», про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Водночас Норвегія та Франція відмовилися від приєднання до «Ради миру». У МЗС Норвегії заявили, що більшість європейських держав не можуть бути частиною структури, яка «ставить під сумнів роль НАТО та чинне міжнародне право».

Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що у США є пропозиція розширити мандат «Ради миру» на Україну та Венесуелу. Одне джерело сказало, що адміністрація Трампа розглядає «Раду миру» як своєрідну заміну ООН, щоб вирішувати конфлікти у світі.

17 січня президент Аргентини Хавʼєр Мілей опублікував лист Трампа з запрошенням долучитися до Ради. У ньому Трамп пише, що Рада має продемонструвати новий підхід, щоб вирішити «глобальний конфлікт».

У середу, 21 січня, BBC писало про те, що до «Ради миру» погодилися приєднатися ще сім країн, зокрема Саудівська Аравія, Туреччина та Єгипет. Загалом участь у новій структурі вже підтвердили понад десять держав.

Водночас Канада та Велика Британія, які також отримали запрошення, поки що публічно не відповіли. Раніше до «Ради миру» вже приєдналися ОАЕ, Бахрейн, Албанія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Угорщина, Казахстан, Марокко, Ізраїль та Вʼєтнам.