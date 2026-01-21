Росія заробила $216 мільярдів на зростанні цін на золото, чим компенсувала частину заморожених активів

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Росія отримала понад $216 мільярдів прибутку від росту цін на золото, що допомогло компенсувати втрату заморожених у ЄС активів після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Банку Росії, міжнародні резерви країни на кінець 2025 року досягли $755 млрд, з яких $326,5 млрд становило золото. Міністерство фінансів РФ очікує, що ціна на золото продовжить зростати та може перевищити $5 000 за унцію.

З 2022 року частка золота в загальних резервах зросла з 21% до 43%, тоді як обсяг валютних та інших активів скоротився приблизно на 14%. Хоча заблоковані за кордоном активи залишаються недоступними, підвищення цін на золото компенсує більшість фінансових втрат РФ.

Росія — другий у світі виробник золота, щороку видобуває понад 300 тонн металу. Проте через санкції її золото заборонене на Лондонській біржі, що ускладнює продаж великих партій на світовому ринку.

Банк Росії почав частково використовувати резерви лише наприкінці минулого року, щоб покрити дефіцит бюджету через продаж активів Національного фонду добробуту.

Аналітики зазначають, що зростання цін на золото стало вигідним для Росії через глобальні економічні ризики та інфляцію, а також через падіння довіри до світових резервних валют.

За останні роки зростання цін на золото стало рекордним: лише у 2025 році метал подорожчав на близько 65% — найшвидший річний приріст із 1979 року. Це значно підвищило вартість офіційних запасів, навіть без додаткових закупівель.

Що відомо про репараційний кредит

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планують розподілити так:

€115 мільярдів виділять на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Бельгія виступає проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Вже 12 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення безстроково заморозити російські активи. Таким чином, ЄС заборонив будь-яку передачу заморожених російських активів Росії. Також це дає змогу використати ці кошти на користь репараційного кредиту Україні.