Трамп запросив Лукашенка до своєї «Ради миру»

Президент США Дональд Трамп запропонував Білорусі долучитися до своєї нової міжнародної організації — «Ради миру».

Про це заявив речник МЗС Білорусі Руслан Варанков.

За словами Варанкова, білоруська сторона отримала особисте звернення від Трампа на ім’я самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

У Мінську заявили, що «високо оцінили» таку пропозицію і сприйняли її як «визнання міжнародного авторитету Білорусі та особистих заслуг Лукашенка». За словами Варанкова, пропозицію доповіли Лукашенку, і він «поставився до неї позитивно».

«Рада миру» Дональда Трампа: що відомо

30 вересня 2025 року у Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів, який передбачає завершення війни у секторі Гази. Він передбачає, зокрема, створення «Ради миру» з президентом США та колишнім премʼєр-міністром Британії Тоні Блером, амністію для ХАМАС та статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів» для Гази.

Трамп уже запросив до участі в «Раді миру» низку світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо «Ради миру» для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

19 січня повідомлялося, що Трамп запросив Путіна до «Ради миру» щодо сектора Гази. У Кремлі заявили, що вивчають отриману пропозицію.

Ізраїльське медіа Haaretz з посиланням на джерело серед дипломатів писало, що Україна також отримала запрошення долучитись до Ради.

Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що у США є пропозиція розширити мандат «Ради миру» на інші гарячі точки, зокрема Україну та Венесуелу. Одне джерело сказало, що адміністрація Трампа розглядає «Раду миру» як своєрідну заміну ООН, щоб вирішувати конфлікти у світі.

Створення окремої «Ради миру» для російсько-української війни є частиною 20-пунктної мирної угоди, над якою зараз працюють Україна, США та європейські партнери.