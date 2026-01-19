FT: ЄС хоче запровадити мита на €93 мільярди проти США у відповідь на тарифи Америки через Гренландію

Новини

Європейський Союз хоче запровадити тарифи на американські товари на суму €93 мільярди або інші обмеження проти бізнесу зі США у відповідь на заяви президента Дональда Трампа щодо мит через Гренландію.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами джерел, мета ЄС — знайти компроміс і не допустити глибокого розколу в західному військовому альянсі, який міг би становити загрозу для безпеки Європи. Саме тому тарифні та інші обмеження розглядають як інструмент тиску перед ключовими переговорами з Трампом у Давосі.

«У нас є чіткі інструменти для відповіді, якщо це триватиме. Трамп використовує чисто мафіозні методи», — сказало одне із джерел. Водночас, за його словами, ЄС намагається публічно закликати до спокою і дати американському президентові можливість відступити.

Франція закликала застосувати Anti-Coercion Instrument. Париж і Берлін координують спільну позицію — міністри фінансів двох країн мають провести зустріч у Берліні перед переговорами з колегами з інших держав ЄС у Брюсселі.

Крім того, найбільші політичні сили Європарламенту вирішили відкласти голосування за зниження мит на американські товари в межах торговельної угоди, укладеної торік. Це розглядають як перший крок до можливої ескалації.

Дональд Трамп планує відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі в середу та четвер. Очікується, що він проведе закриті переговори з європейськими лідерами, зокрема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також візьме участь у дискусії щодо підтримки України.

Зустріч радників із національної безпеки західних країн у Давосі, яку спочатку планували присвятити Україні та мирним переговорам із Росією, терміново переформатували. Значну частину часу тепер відведуть обговоренню кризи навколо Гренландії.