На Запорізькій АЕС почали ремонт резервної лінії живлення після домовленостей
- Юлія Завадська
В Україні розпочали термінові ремонтні роботи на резервній високовольтній лінії електропередачі, яка з’єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою країни. Роботи стали можливими після чергового припинення вогню, узгодженого за посередництва МАГАТЕ.
Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Йдеться про лінію електропередачі «Феросплавна-1» напругою 330 кВ, яка є ключовим резервним джерелом живлення для Запорізької АЕС. Саме вона забезпечує підключення станції до української енергомережі у разі втрати основних ліній.
Ремонт виконує українська бригада енергетиків. На місці також працює команда МАГАТЕ, яка стежить за перебігом робіт і ситуацією з безпекою. За словами Гроссі, роботи проводять у складних умовах, але вони мають критичне значення для стабільного та безпечного електропостачання станції.
- Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Ремонт і відновлення ліній електропередачі залишаються одним із ключових пріоритетів агентства під час переговорів про локальні режими тиші.
- 30 жовтня 2025 року масований комбінований удар Росії по українській енергетичній інфраструктурі призвів до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захищеності країни. 14 листопада ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі — «Дніпровської», яка є основною для її живлення. Роботу цієї лінії відновили 19 листопада.