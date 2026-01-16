Норвегія, Італія та Британія виділяють кошти й обладнання для енергетики України

Новини

Норвегія, Італія та Британія виділяють кошти та обладнання для української енергетики. Зокрема, йдеться про бойлери та мільйони доларів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, а також уряд Британії.

Кошти від Норвегії підуть на закупівлю газу та енергообладнання. Їх пообіцяли виділити ще в липні в рамках програми трансформації української енергетики від уряду Норвегії та ООН.

Італія почала доставляти промислові бойлери високої потужності від 550 до 3 000 кВТ на суму $2,15 мільйона. Прилади передадуть у найбільш постраждалі від війни області.

Також Сибіга анонсував нові пакети допомоги українській енергетиці від партнерів уже найближчим часом.

Тим часом уряд Британії заявив, що виділить $26,7 мільйона Україні на відновлення енергетики з нагоди сторіччя партнерства між двома країнами. Кошти мають забезпечити мільйони українських сімей теплом і світлом.

У вересні минулого року Велика Британія заявила, що виділить $192,6 мільйона на підтримку України протягом зими та 2026 року. Україна стала першою країною, яку Іветт Купер відвідала на посаді очільниці Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Норвегія 12 січня цього року повідомила про виділення Україні нового пакета допомоги на $400 мільйонів. Частину коштів спрямують на ремонт енергетики та закупівлю газу, а ще частину — на виплати заробітних плат учителям, медичним працівникам і держслужбовцям.

Італія 2 грудня 2026 року погодила 12-й пакет військової допомоги для України. У країні заявили про передачу військових засобів, матеріалів та обладнання, зазначених у секретному документі, який розробив Генеральний штаб Італії.