Reuters: США вже вшосте арештували танкер, пов’язаний з Венесуелою
- Юлія Завадська
Getty Images / «Бабель»
У четвер, 15 січня, США вже вшосте заарештували танкер, який, імовірно, перевозив венесуельську нафту.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Назву судна співрозмовники не розголошують.
Видання також підкреслює, що пізніше цього дня американський президент Дональд Трамп планує зустрітися з лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо.
«Полювання» США на венесуельські танкери
США посилили блокаду експорту венесуельської нафти після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Раніше американські військові вже затримали пʼять суден у міжнародних водах, зокрема танкер Bella 1 під російським прапором і M-Sophia без прапора.
На борту танкера Bella 1 перебували 17 українських громадян, повідомила посол України у США Ольга Стефанішина. Вашингтон заявив, що екіпажі затриманих суден притягнуть до відповідальності.
14 січня повідомлялося, що уряд США подав кілька цивільних позовів до окружних судів, переважно у Вашингтоні, щоб конфіскувати десятки танкерів, повʼязаних із Венесуелою. У Штатах стверджують, що Венесуела, Росія та Іран використовують тіньовий флот для того, аби перевозити підсанкційну нафту.
Лише з початку січня 15 таких танкерів змінили свої прапори на російські. Таким чином судна тіньового флоту сподіваються уникнути переслідувань.