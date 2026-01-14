FT: G7 у Давосі тиснутиме на Трампа щодо гарантій безпеки для України

Новини

Getty Images / asbe

Лідери «Великої сімки» (G7) на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі цього місяця наполягатимуть на тому, щоб президент США Дональд Трамп підтримав гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Зустріч відбудеться 21 січня. На ній збереться рекордна кількість лідерів G7: Італія, Німеччина, Франція, Канада, Велика Британія, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також президенти Володимир Зеленський і Трамп.

Основна мета — домовитися про розгортання багатонаціональних сил, що раніше обіцяли Україні Британія та Франція, і заручитися особистою підтримкою Трампа.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) — міжнародна організація з Женеви, що сприяє співпраці між країнами. Щорічна зустріч у Давосі збирає майже 2 500 політичних і бізнес-лідерів та журналістів для обговорення глобальних викликів.

Форум у Давосі проходитиме з 19 по 23 січня. Організатори очікують майже 400 урядових лідерів, серед яких президенти Єгипту, Аргентини, Ірану та Колумбії, а також понад 2 500 керівників бізнесу та журналістів з усього світу.

За даними FT, як і за даними Telegraph, під час форуму також планують підписати угоду між США та Україною про післявоєнну відбудову країни на майже $800 мільярдів. Документ ґрунтується на попередній угоді про видобуток корисних копалин.

Що за угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого 2025-го привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України.

Пізніше Україна сказала, що готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від усього того, що там перелічено».

У травні 2025 року Україна і США підписали угоду про надра, тобто про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.