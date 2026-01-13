Прокурори вимагають смертної кари для колишнього президента Південної Кореї

Новини

Юн Сок Йоль / Facebook

Прокурори вимагають винести смертний вирок колишньому президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю. Його звинувачують в очоленні повстання у звʼязку з невдалою спробою запровадити військовий стан у ніч проти 4 грудня 2024 року.

Про це пишуть The Korea Times і BBC.

Суд у Сеулі заслухав заключні аргументи на процесі над Юном. Той заперечує звинувачення та стверджує, що воєнний стан був символічним жестом, аби привернути увагу громадськості до правопорушень опозиційної Демократичної партії.

Очолення повстання карається смертною карою або довічним увʼязненням. Згідно з південнокорейським законодавством прокурори повинні звернутися до судді з проханням про одне з цих обвинувачень у злочині повстання.

Південна Корея не страчувала нікого з 1997 року. У 1996 році колишнього військового диктатора Чон Ду Хвана засудили до смертної кари за захоплення влади в результаті військового перевороту в 1979 році, однак пізніше його вирок замінили на довічне увʼязнення.

Прокурори у справі Юна стверджують, що хоча під час його спроби запровадити воєнний стан ніхто не загинув, наміри Юна були не менш жорстокими. Прокурори викликали до суду військового командира, який засвідчив, що Юн наказав арештувати законодавців, а також надали як доказ службову записку, яку склав колишній офіцер та один із планувальників воєнного стану. У ній міститься пропозиція «позбутися» сотень людей, включно з журналістами, профспілковими активістами та законодавцями.

Проти колишнього президента висувають й інші звинувачення. Минулого місяця прокурори вимагали для нього 10-річного увʼязнення за перешкоджання правосуддю та інші звинувачення, повʼязані з його спробою запровадити воєнний стан.

Суд над Юном у справі про повстання обʼєднали з судовими процесами над двома іншими високопоcадовцями його адміністрації — колишнім міністром оборони Кім Йон Хьоном та колишнім начальником поліції Чо Чжі Хо. Судове рішення очікують у лютому.

Воєнний стан у Південній Кореї

У ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна до президента Демократична партія, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору. Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу.

15 січня 2025 року Юн Сок Йоля затримали. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Його звинувачують у заколоті, зловживанні владою та сприянні ворожій державі.

Конституційний суд Південної Кореї 4 квітня усунув Юн Сок Йоля з посади одностайним вердиктом.

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі заарештували 13 серпня за звинуваченням у причетності до схеми маніпуляцій з акціями, втручанні у вибори та хабарництві. Вона та експрезидент Юн Сок Йоль стали першим колишнім президентським подружжям, затриманим одночасно.