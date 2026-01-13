Трамп оголосив про нові мита для країн, які торгують з Іраном

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп оголосив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, зіткнеться з тарифною ставкою у розмірі 25% на будь-яку торгівлю зі США.

Про це він написав у TruthSocial.

На сайті Білого дому поки що нема жодних відповідних указів та інформації про юридичні повноваження, які Трамп використовуватиме, щоб запровадити тарифи.

Посольство Китаю у Вашингтоні розкритикувало підхід Трампа, заявивши, що Китай вживе «всіх необхідних заходів» для захисту своїх інтересів, і виступило проти «будь-яких незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції».

Протести в Ірані

З 28 грудня в Ірані тривають масові протести, які почалися через економічну політику — минулого року іранський ріал втратив половину вартості проти долара, а інфляція у грудні перевищила 40%. Згодом демонстрації поширилися на університети й провінційні міста та набули відкрито антиурядового характеру.

Точна кількість загиблих унаслідок протестів невідома. Американське інформаційне агентство Human Rights Activist News Agency повідомляє, що підтвердило смерть 646 людей: 505 протестувальників, 133 співробітників служби безпеки, одного прокурора і сімох цивільних, які не брали участі у протестах.

Ці протести стали найбільшими з часів масових акцій 2022 року, причиною яких стала смерть 22-річної Махси Аміні — її затримали нібито за неправильне носіння хіджаба, а згодом знайшли мертвою.

За даними The Times, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вже підготував запасний план на випадок падіння режиму — це план втечі. Співрозмовник медіа заявив, що Москва розглядається як єдиний реальний варіант притулку для Хаменеї.