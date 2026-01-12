Axios: Голова МЗС Ірану звернувся до Стіва Віткоффа на тлі протестів і погроз Трампа

Новини

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі минулими вихідними звʼязався зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Про це 12 січня написало американське медіа Axios із посиланням на два джерела.

Це відбулося на тлі повідомлень про те, що Дональд Трамп розглядає варіант військового втручання США в Іран після масових протестів у країні, які тривають уже два тижні.

За словами одного з джерел, Віткофф і Арагчі обговорювали можливість проведення зустрічі найближчими днями.

Співрозмовники Axios зазначають, що таким чином влада Ірану намагається знизити напруженість у відносинах зі США або принаймні виграти більше часу, перш ніж Трамп віддасть наказ про подальші дії для послаблення режиму.

Це перша ознака того, що прямий канал звʼязку між Вашингтоном і Тегераном усе ще відкритий, попри безвихідь у ядерних переговорах і обмін погрозами між двома країнами, додає медіа.

При цьому, за словами американських чиновників, Віткофф і Арагчі почали обмінюватися повідомленнями ще під час ядерних переговорів між США та Іраном минулого року і продовжували спілкування навіть після американського бомбардування ядерних обʼєктів Ірану у червні.

Протести в Ірані

З 28 грудня в Ірані тривають масові протести, які почалися через економічну політику — минулого року іранський ріал втратив половину вартості проти долара, а інфляція в грудні перевищила 40%. Згодом демонстрації поширилися на університети та провінційні міста й набули відкрито антиурядового характеру.

Точна кількість загиблих унаслідок протестів невідома. Журналісти BBC на відеозаписі з моргу поблизу Тегерану нарахували близько 180 мішків для тіл. Американське інформаційне агентство Human Rights Activist News Agency повідомляє, що підтвердило смерть 495 протестувальників та 48 співробітників служби безпеки по всій країні.

Ці протести стали найбільшими з часів масових акцій 2022 року, причиною яких стала смерть 22-річної Махси Аміні — її затримали нібито за неправильне носіння хіджаба, а згодом знайшли мертвою.

За даними The Times, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вже підготував запасний план на випадок падіння режиму, це план втечі. Співрозмовник медіа заявив, що Москва розглядається як єдиний реальний варіант притулку для Хаменеї.