Судно, яке підозрюють в обриві кабеля між Фінляндією та Естонією, відпустили. Однак затримали одного із членів екіпажу

Новини

Прикордонна служба Фінляндія оголосила, що із судна Fitburg зняли арешт і воно покине територіальні води країни. Його підозрювали в обриві підводного кабеля передачі даних між Фінляндією та Естонією в ніч на 31 грудня — тоді судно йшло з Санкт-Петербурга до ізраїльської Хайфи.

Про це пише фінське медіа Yle.

Керівник розслідування Рісто Лохі із Центральної кримінальної поліції заявив, що фінська та естонська поліції завершили попереднє розслідування на судні — тому арешт можна зняти. 11 січня суд у Гельсінкі взяв під варту члена екіпажу Fitburg у межах повторного розгляду справи. Частині членів екіпажу все ще заборонено покидати країну.

Фінські правоохоронці зараз розслідують інцидент за підозрами в серйозному пошкодженні майна, спробі серйозного пошкодження майна та серйозному збої в роботі телекомунікацій. Fitburg не входить до офіційних санкційних списків. Однак Open Sanctions, яка збирає інформацію про санкції, раніше визначала його як судно, що викликає інтерес.

Інциденти з підводними кабелями

Пообіді 25 грудня 2024 року обірвався підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією.

Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускала, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту.

Воно суттєво сповільнилося в той час, коли стався обрив кабелю. Були припущення, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном. Танкер Eagle S належить до тіньового флоту Росії. На ньому знайшли шпигунське обладнання.

Влада Фінляндії 26 грудня 2024 року затримала нафтовий танкер Eagle S. Коли судно затримували, екіпаж погрожував перерізати другий кабель живлення Estlink 1 і газопровід Balticсonnector між Фінляндією та Естонією.

У Фінляндії 11 серпня 2025 року висунули кримінальні обвинувачення проти капітана та екіпажу судна Eagle S.

1 вересня 2025 року Estlink 1 відключили через перебої в роботі лінії постійного струму.

3 жовтня 2025 року окружний суд Гельсінкі відхилив кримінальні звинувачення проти капітана і двох офіцерів танкера Eagle S. Суд дійшов висновку, що не має юрисдикції розглядати цю справу, оскільки злочини, в яких обвинувачували моряків, були скоєні у виключній економічній зоні Фінляндії, а не в її територіальних водах. Відтак питання підсудності має вирішуватися в країні походження моряків або в державі прапора судна. У результаті всі звинувачення зняли, а Фінляндія мала компенсувати витрати на захист — близько €195 тисяч.