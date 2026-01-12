Bloomberg: Німеччина запропонує НАТО нову місію для захисту Гренландії

Новини

The Wall Street Journal

Німеччина запропонує НАТО створити спільну місію для спостереження та захисту безпеки в Арктиці, зокрема в Гренландії, яку президент США Дональд Трамп хоче привласнити.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Нову місію умовно називають «Арктичний вартовий», за форматом вона може бути схожа на місію «Балтійський вартовий», яку Альянс запустив у січні 2025 року для захисту інфраструктури в Балтійському морі.

Хоча Трамп уже давно хоче приєднати Гренландію до складу США, його увага до острова, що входить до складу Данії, посилилася після захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, пише Bloomberg.

Також, за даними співрозмовників Telegraph, Велика Британія обговорює із союзниками по НАТО можливість направити війська до Гренландії. Британські посадовці вже нібито зустрілися з колегами з Німеччини, Франції та інших країн, щоб підготувати перші заходи.

Європейці сподіваються, що активне посилення присутності НАТО в Арктиці переконає Трампа відмовитися від своїх амбіцій анексувати острів, кажуть джерела. Однак, за словами британської міністерки Хейді Олександри, обговорення стосуються захисту острова від потенційної загрози з боку Росії.

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборонуострова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.