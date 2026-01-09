Україна терміново скликає Радбез ООН через удар РФ «Орєшніком» по Львівщині

Новини

Andrii Sybiha / X

Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН після заяв Росії про застосування балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» по Львівській області.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він наголосив, що удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є «серйозною загрозою безпеці на європейському континенті» та «випробуванням для трансатлантичної спільноти».

Сибіга також назвав абсурдним те, що Росія намагається виправдати удар «нападом на резиденцію Путіна», якого «ніколи не було».

«Путін застосовує балістичну ракету поблизу кордонів ЄС і НАТО — це глобальна загроза, яка потребує глобальної відповіді», — наголосив він.

Також Україна скликає засідання Ради Україна — НАТО та ініціює консультації в ЄС, Раді Європи й ОБСЄ. Сибіга заявив, що Росія не має жодних реальних підстав для удару і використовує вигадані приводи для продовження терору.

Україна закликала міжнародних партнерів посилити тиск на Москву, зокрема щодо російських нафтових доходів і тіньового танкерного флоту.

У ніч проти 9 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами, вибухи лунали у Києві, Львові та у Київській області. У столиці відомо про чотирьох загиблих. За даними Повітряних сил, загалом росіяни запустили по Україні 36 ракет та 242 БпЛА різних типів, серед яких балістична ракета середньої дальності «Орєшнік». Армія РФ запустила її з полігона «Капустин Яр» Астраханської області РФ.

«Атака» по резиденції Путіна 29 грудня

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Валдаї в ніч проти 29 грудня.

Президент України Володимир Зеленський назвав слова Лаврова брехнею і наголосив, що такі заяви РФ — підготовка до удару по держбудівлях в Україні.

Президент США Дональд Трамп спочатку сказав, що був дуже розлючений, коли дізнався про цей інцидент від самого Путіна. А пізніше у своїй соцмережі Truth Social він поширив посилання на статтю New York Post із заголовком: «Брехливі заяви Путіна про “атаку” показують, що саме Росія стоїть на заваді миру».

1 січня The Wall Street Journal з посиланням на дані американської розвідки написало, що розвідка США не знайшла доказів атаки України на резиденцію Путіна.