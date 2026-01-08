Нардепу Шуфричу дозволили вийти з-під варти під заставу

Новини

Синиця Олександр / УНІАН

Київський апеляційний суд дозволив нардепу Нестору Шуфричу вийти з-під варти під заставу.

Про це повідомили «Бабелю» в Офісі генпрокурора.

«Є ухвала Київського апеляційного суду про визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень. Наразі заставу не внесено. Шуфрич перебуває під вартою», — зазначили в ОГП.

Водночас адвокат нардепа сказав «Суспільному», що «ця сума для нього — непомірна», адже на Шуфрича наклали санкції, його майно арештоване, і він вже понад два роки не працює через те, що перебуває під вартою.

Справа Шуфрича

У вересні 2023 року Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича — агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні.

Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері: він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та Росії «єдина історія» і що українці й росіяни — «один народ».

15 вересня суд відправив Шуфрича під варту без права внесення застави. У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород.

Джерела «Бабеля» в СБУ також повідомили, що під час обшуків у Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Нестора Шуфрича.

У вересні 2023 року Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.