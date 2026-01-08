У Венесуелі заявляють про сто загиблих через американське вторгнення, а США готуються продавати місцеву нафту

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив ввечері 7 січня, що внаслідок операції США 3 січня загинуло 100 людей.

Про це пише Reuters.

Каракас раніше не називав кількості загиблих, але армія опублікувала список із 23 імен своїх загиблих. Венесуельські чиновники заявили, що значну частину служби безпеки Мадуро «холоднокровно вбили», а Куба заявила про вбивство 32 членів її військових та розвідувальних служб у Венесуелі. Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес оголосила 6 січня тиждень жалоби за військовослужбовцями, які загинули під час рейду.

Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що Адміністрація президента США розглядає план, який передбачає певний контроль США над державною нафтовою компанією Венесуели Petróleos de Venezuela SA. Він включає придбання та продаж більшої частини нафтовидобутку компанії.

Президент США Дональд Трамп заявив помічникам, що, на його думку, ці зусилля можуть допомогти знизити ціни на нафту до рівня в $50 за барель. Зараз сира нафта коштує близько $56 за барель.

Викликом для цього плану є занедбаний стан нафтової промисловості Венесуели. Вона роками мала недостатнє інвестування. Збільшення видобутку потребуватиме десятків мільярдів доларів інвестицій від американських компаній, які можуть побоюватися інвестувати на тлі низьких цін на нафту. Єдиною великою нафтовою компанією, яка працює в країні, є Chevron, а потенційним новим компаніям бракує звʼязків, персоналу та логістичних можливостей, щоб одразу розпочати роботу.

Financial Times пише, що американські нафтові компанії хочуть отримати від уряду серйозні юридичні та фінансові гарантії, перш ніж здійснять значні інвестиції у Венесуелу. 7 січня в Маямі американські чиновники провели важливі переговори з провідними керівниками енергетичних компаній. Очікується, що 9 січня в Білому домі президент Трамп зустрінеться з керівниками найбільших нафтових груп США, включаючи Chevron, ExxonMobil та ConocoPhillips.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту.

The New York Times з посиланням на венесуельського чиновника пише, що внаслідок атаки США на Венесуелу загинули щонайменше 40 людей. Серед жертв — як військові, так і цивільні. Водночас Дональд Трамп заявляв, що жоден американський військовий не постраждав.

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Трамп заявив, що США планують керувати Венесуелою доти, доки не зможуть забезпечити «безпечний, належний і розважливий перехід влади», а також готові до другої, потужнішої атаки на Венесуелу, але наразі в цьому нема потреби.

Крім того, за словами Трампа, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила, що Каракас готовий до співпраці з Вашингтоном, «щоб зробити Венесуелу «знову великою». Сама ж Родрігес заявила, що Мадуро є єдиним легітимним президентом Венесуели. Через це Трамп заявив, що вона може заплатити навіть більшу ціну, ніж Мадуро, якщо «не вчинятиме правильно».

Згодом Верховний суд Венесуели призначив Родрігес тимчасовою очільницею країни. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

У понеділок 5 січня влада Венесуели опублікувала суботній указ про запровадження надзвичайного стану й наказала поліції затримувати будь-кого, хто підтримує збройний напад з боку США.

5 січня у Нью-Йорку пройшло перше судове засідання над президентом Венесуели Ніколасом Мадуро та його дружиною Силією Флорес.