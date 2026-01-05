У Нью-Йорку відбувся перший суд над президентом Венесуели Мадуро

Новини

У Нью-Йорку пройшло перше судове засідання над президентом Венесуели Ніколасом Мадуро та його дружиною Силією Флорес.

Про його перебіг повідомляли кореспонденти Reuters із зали суду.

Пара не визнала себе винною за чотирма пунктами звинувачення, які включають наркотероризм, змову з метою імпорту кокаїну й зберігання кулеметів та іншої зброї.

Прокурори стверджують, що Мадуро був причетний до наркоторгівлі, з моменту початку роботи в Національних зборах Венесуели у 2000 році. Перші звинувачення проти нього в США висунули у 2020 році.

Адвокат обвинуваченого назвав арешт «викраденням військовими» та заявив, що його клієнт наразі не просить звільнити його з-під варти. Адвокат Силії Флорес заявив, що вона отримала серйозні травми, зокрема сильні синці на ребрах, і попросив зробити їй рентгенівські знімки та провести медичний огляд.

Наступне судове засідання призначили на 17 березня.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту.

The New York Times з посиланням на венесуельського чиновника пише, що внаслідок атаки США на Венесуелу загинули щонайменше 40 людей. Серед жертв — як військові, так і цивільні. Водночас Дональд Трамп заявляв, що жоден американський військовий не постраждав.

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Трамп заявив, що США планують керувати Венесуелою доти, доки не зможуть забезпечити «безпечний, належний і розважливий перехід влади», а також готові до другої, потужнішої атаки на Венесуелу, але наразі в цьому нема потреби.

Крім того, за словами Трампа, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила, що Каракас готовий до співпраці з Вашингтоном, «щоб зробити Венесуелу «знову великою». Сама ж Родрігес заявила, що Мадуро є єдиним легітимним президентом Венесуели. Через це Трамп заявив, що вона може заплатити навіть більшу ціну, ніж Мадуро, якщо «не вчинятиме правильно».

Згодом Верховний суд Венесуели призначив Родрігес тимчасовою очільницею країни. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

У понеділок 5 січня влада Венесуели опублікувала суботній указ про запровадження надзвичайного стану й наказала поліції затримувати будь-кого, хто підтримує збройний напад з боку США.