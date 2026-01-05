Куба заявила про загибель 32 своїх громадян під час захоплення президента Венесуели Сполученими Штатами

Новини

Влада Куби повідомила, що під час операції США із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро загинули 32 громадянина Куби.

Про це заявив уряд країни, передає Reuters.

За даними влади, всі загиблі були військовослужбовцями та розвідниками. У заяві йдеться, що вони виконували завдання з безпеки та оборони й загинули під час бойових зіткнень або внаслідок бомбардувань об’єктів.

У столиці країни Гавані оголосили дводенну жалобу 5 і 6 січня. Про прощальні церемонії обіцяють повідомити окремо.

Куба протягом років забезпечувала охорону Ніколаса Мадуро. Водночас наразі не уточнюють, скільки кубинців перебувало безпосередньо поруч із ним під час операції США, а скільки загинуло в інших місцях.

У ніч на 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту. CNN писав, що комітет Сенату США з питань оборони заздалегідь не повідомили про операцію.

За словами Трампа, Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Наразі Мадуро перебуває під вартою в Нью-Йорку та має постати перед судом у справі про наркоторгівлю сьогодні о 19:00 за київським часом.

Йому та дружині висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон буде вирішувати, що далі робити з Венесуелою.