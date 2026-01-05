Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Кислиці першим заступником керівника Офісу президента України.
Відповідний документ оприлюднили на сайті ОП.
До цього Кислиця обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України та тривалий час працював у США. За словами Зеленського, його призначення має посилити роботу України з міжнародними партнерами.
Указ підписано 5 січня.
- З 2 січня Офіс президента очолює Кирило Буданов, який раніше був керівником Головного управління розвідки (тепер ГУР очолює колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко). Він змінив на цій посаді Андрія Єрмака, якого звільнили 28 листопада.
- Міністрові оборони Денису Шмигалю Зеленський запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. А натомість крісло міністра оборони отримає чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.