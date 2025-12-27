В Італії заарештували зловмисників, які збирали гроші для ХАМАС під виглядом допомоги для Гази

Новини

В Італії поліція затримала дев’ятьох людей, яких підозрюють у зборі майже €7 мільйонів для угруповання ХАМАС протягом понад двох років.

Про це пише BBC.

За даними слідства, зловмисники збирали гроші на гуманітарну допомогу для цивільного населення Палестини, але насправді переказували їх на фінансування військового крила ХАМАС через складну систему збору коштів.

Під час затримання правоохоронці вилучили активів на понад €8 мільйонів, пов’язаних із діяльністю підозрюваних. Розслідування розпочалося після атаки ХАМАС на півдні Ізраїлю 7 жовтня 2023 року й аналізу фінансових операцій підозрюваних.

Міністр внутрішніх справ Маттео Пьянтедозі зазначив, що найвідомішим із затриманих є Мохаммад Ханун — президент Палестинської асоціації в Італії. Зловмисники мали штаб-квартиру в Генуї та філії в Мілані, звідки переказали понад 71% донатів.