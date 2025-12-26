Axios: Зеленський готовий винести мирний план США на референдум, якщо Росія погодиться на припинення вогню

Новини

«Суспільне»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий винести питання про мирний план, запропонований США, на всеукраїнський референдум, якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

Про це він сказав в інтервʼю Axios.

Медіа зазначає, що хоча Зеленський казав про досягнутий прогрес у переговорах, мирний план, який пропонує президент США Дональд Трамп, досі вимагає болісних територіальних поступок від України на сході.

Зеленський сказав, що перш ніж укласти кінцеву угоду, йому потрібно буде заручитися схваленням українського народу, якщо він не зможе зайняти «сильну» позицію щодо територій.

За словами президента України, проведення референдуму призведе до значних політичних, логістичних і безпекових викликів. Отже, припинення вогню з боку РФ на 60 днів — це мінімальний термін.

Американський посадовець сказав Axios, що росіяни розуміють, що в разі проведення референдуму необхідно буде припинити вогонь, але вимагають коротшого терміну.

Зеленський також сказав, що йому поки що незрозуміло, чи готова Росія взагалі погодитися на американський план миру.

«У мене є деякі розвідувальні дані. Але я зараз на тому етапі, коли хочу вірити лише словам лідерів», — сказав він.

Український президент загалом вважає домовленості про гарантії безпеки для України узгодженими, але залишаються деякі «технічні моменти». Один з них — це термін дії угоди.

За словами Зеленського, США запропонували 15-річний договір з можливістю продовження. Але Україні потрібно більше.

Український лідер сподівається узгодити рамкові умови для припинення війни на запланованій зустрічі з Дональдом Трампом 28 грудня.